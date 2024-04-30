Дочь известной итальянской модели и актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя Дева снялась для обложки Harper’s Bazaar Taiwan. Снимки юной модели были опубликованы в соцсетях.

На обложке издания 19-летняя модель запечатлена в красном мини-платье с открытыми плечами и кружевной отделкой. В качестве обуви Дева выбрала открытые белые босоножки на каблуках. Макияж был выполнен в сдержанных тонах с акцентом на губы, а волосы уложены в мягкие локоны.

Дева Кассель активно развивает карьеру модели и уже достаточно знаменита в модных кругах. Девушка участвовала в модных показах мировых брендов таких, как Dior, Dolce – Gabbana и Jacquemus. Также 19-летняя дочь Моники Беллуччи осуществила дебют в актерской карьере. Дева снялась в картине «Прекрасное лето» итальянского режиссера Лауры Лукетти.

Известно, что юная знаменитость находится в отношениях с актером Солом Нанни. О романе пары стало известно в октябре 2023 года, когда актер опубликовал в Сети совместные с Девой снимки.