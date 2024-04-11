Дочь знаменитой итальянской модели и актрисы Моники Беллуччи Дева Кассель покоряет модную индустрию. Девушка активно участвует в модных показах и фотосессиях. На этот раз 19-летняя Дева снялась в облегающем мини-платье, лежа на полу в фотостудии.

Белое платье из полупрозрачной ткани было декорировано цветами в тон. Дева лежала в эффектной позе. Ее волосы небрежно струились, а глаза были подчеркнуты ярким голубым оттенком. На ногах у дочери знаменитости были эффектные блестящие туфли зеленого оттенка с острыми мысами.

Дева Кассель уже достаточно знаменита в модных кругах. Девушка принимала участие в модных показах таких мировых модных домов, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Кроме того, Дева уже дебютировала в качестве актрисы. Она снялась в картине «Прекрасное лето» итальянского режиссера Лауры Лукетти.

Дева Кассель является старшей дочерью Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя. Также у бывших супругов есть еще один совместный ребенок – 14-летняя Леони Кассель.