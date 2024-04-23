21-летняя дочь голливудских актеров Кетрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа решила повторить культовый образ своей знаменитой матери. Кэрис надела розовое платье из шелка с кружевным лифом матери, в котором актриса появилась на церемонии вручения наград MTV Movie Awards в 1999 году.

Этот наряд дочь знаменитости выбрала для празднования своего дня рождения. Девушка распустила волосы, а в качестве украшения выбрала несколько колец и небольшие золотые серьги.

Кэрис является младшей дочерью Кетрин и Майкла. У пары еще есть старший сын, 23-летний Дилан. Актеры поженились в 2000 году и прожили в браке уже 24 года. Несмотря на большую разницу в возрасте, актриса не раз говорила, что ей очень комфортно с супругом. По ее словам, как и в каждом браке у них были взлеты и падения. Но они справляются со всеми трудностями, так как являются семьей.