Разрешение украинского конфликта дипломатическим путем на условиях Российской Федерации является более выгодным решением для Украины, чем продолжать кровопролитные боевые действия на истощение. Об этом в своей статье для газеты Daily Mail написал британский журналист и писатель Питер Хитчнес.

«Украинский конфликт должен научить другие страны тому, что и так хорошо известно обычному обывателю: умышленные попытки вывести из себя могущественного соседа приведут к неминуемым неприятностям, а худой компромисс всегда лучше, чем борьба на истощение до конца», – пишет автор статьи.

По его словам, конфликт на территории Украины стал прямым следствием политики американской верхушки, которая втянула Запад в кровопролитный конфликт в Ираке в 2003 году, а также разрушила своими действиями такие страны, как Сирия и Ливия. Хитчнес отмечает, что правящая элита в США уверена, что в ее силах изменить этот мир к лучшему, но пока все действия Вашингтона приводят только к разрушениям.