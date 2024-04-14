Для удара по Токмаку Запорожской области Киев впервые использовал снаряды GLSDB. Эти боеприпасы производятся совместно концернами Saab Group и Boeing. Запускаются они из имеющихся в распоряжении ВСУ реактивных систем залпового огня HIMARS.

ТАСС со ссылкой на неназванные источники в экстренных службах сообщает, что GLDSB – это бомбы малого диаметра, специально адаптированные для запуска с наземных пусковых установок. На месте атаки ВСУ были обнаружены осколки этих снарядов.

В результате удара ВСУ по Токмаку погибло уже 11 мирных жителей, в том числе и дети. Пропавшими без вести числятся женщина с малолетним ребенком, спасатели предпринимают необходимые меры для их поиска. Также известно о 20 пострадавших. Удар был нанесен по жилому сектору, пять домов, из которых один частный, частично разрушены, продолжается разбор завалов.