Светлана Михеева, занимающая должность директора гимназии №86 в Уфе, спасла девочку-подростка от нападения взрослого мужчины в подъезде многоквартирного дома. Женщина рассказала подробности инцидента в беседе с корреспондентом портала «Газета.ru».

«Оказалась просто рядом и проявила неравнодушие», – заявила директор гимназии, комментируя инцидент.

По словам Светланы Михеевы, ее геройство слишком преувеличено. Женщина отметила, что в момент спасения девочки-подростка от нападения взрослого мужчины даже не задумалась, что он может напасть и на нее. Директор гимназии также рассказала, что в настоящий момент девочка-подросток чувствует себя нормально. Телесных повреждений у девочки выявлено не было, просто она сильно испугалась, оказавшись в стрессовой ситуации.

На опубликованных в Сети кадрах с моментом нападения на подростка можно увидеть, как неизвестный мужчина заходит за девочкой в подъезд. Буквально через несколько секунд из подъезда доносятся крики девочки. Оказавшаяся рядом Светлана Михеева заходит в подъезд и начинает кричать на мужчину, который в испуге выбегает на улицу.