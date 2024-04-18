Взаимоотношения России с Францией на сегодняшний день находятся на самом низком уровне за всю историю сотрудничества двух стран. Об этом в беседе с журналистом радиостанции RFI заявил бывший посол Российской Федерации во Франции Александр Орлов.

«Наши отношения сейчас действительно находятся на самом низком уровне. Я, занимавшийся франко-российскими отношениями 50 лет, могу сказать, что никогда они не были так плохи, как сегодня», – заявил российский дипломат.

По его словам, к такому положению дел привели три шага действующего французского президента Эммануэля Макрона. Во-первых, лидер Франции заявил о возможной отправке войск на территорию Украины. Также Макрон предложил устроить перемирье на время проведения Олимпийских игры, куда не допустили спортсменов из России.

Орлов подчеркнул, что приглашение России принять участие в церемонии по случаю 80-летней годовщины высадки союзных сил в Нормандии без президента страны Владимира Путина и вовсе можно расценивать, как публичное оскорбление со стороны Франции.