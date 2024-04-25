Популярный российский певец Дима Билан спровоцировал слухи о новом романе с победительницей музыкального шоу «Новая Фабрика звезд» Гузель Хасановой. На гала-ужине Премии «МУЗ-ТВ 2024» артист во время своего выступления попросил Гузель выйти на сцену, а когда помогал ей подняться, то воскликнул: «Любовь моя!». Девушка не растерялась и обняла артиста. По словам очевидцев, Билан даже поцеловал Хасанову.

После мероприятия Гузель Хасанова отказала журналистам прокомментировать их отношения с Димой Биланом. Что касается певца, то он никогда не афиширует свою личную жизнь, поэтому таким проявлением нежности к Гузель вызвал небывалый восторг у фанатов и новые разговоры о вероятном романе.

Стоит отметить, что Гузель Хасанова еще несколько лет назад публиковала в социальных сетях совместные с Димой Биланом фотографии. На одном из архивных снимков девушка целует певца в шею, а он улыбается.