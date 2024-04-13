У населенного пункта Водяное на Авдеевском направлении 9 военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским бойцам.

Минобороны РФ сообщило, что украинцы по собственной инициативе связались с российскими военными, воспользовавшись представившейся возможностью сложить оружие.

Они рассказали, что из-за халатности командиров бригада понесла огромные потери. Боевиков использовали только в качестве пушечного мяса, офицеры не появлялись на их позициях ни разу. Все задачи ставились посредством радиосвязи, удаленно.

«Командиры бросают нас на погибель, как отработанный материал, а сами где-то в стороне. Когда нас в плен вели, наши же по нашим начали обстрел… Попал в плен и благодаря этому остался живой, меня не расстреляли. В ВСУ хуже, чем в русском плену», – рассказал один из пленных по имени Валерий, передает РИА Новости.

В Минобороны напомнили, что для украинцев, которые хотели бы сдаться в плен, работает частота 149.200 «Волга». Именно ней и воспользовались украинские десантники.