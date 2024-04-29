Вирсавия Борун из Новороссийска знаменита известна многим из-за своей редкой генетической особенности. Девочка родилась с аномальным расположением сердца – ее орган находится за пределами грудной клетки и защищен только лишь кожей. Данное заболевание получило название пентада Кантрелла. В мире зафиксировано всего 25- подобных случаев.

Вопреки прогнозам врачей Вирсавия дожила до подросткового возраста, хотя специалисты прогнозировали иной исход. Сейчас россиянка вместе со своей материю Дари проживает в США. Они уехали из России, чтобы иметь возможность получать необходимое лечение. Средства на поездку в США и услуги клиники были собраны благотворительным фондом.

Американские специалисты Бостонского детского госпиталя наблюдают за девочкой вот уже много лет. Врачи сказали матери, что делать такую сложную операцию в столь юном возрасте очень опасно. Поэтому порекомендовали дождаться, пока девочка станет подростком.

Недавно Вирсавия отметила свой 15-й день рождения. Несмотря на врожденную аномалию, девочка посещает школу, занимается творчеством и ведет достаточно активный образ жизни. Сейчас семья девочки открыла сбор средств на дорогостоящую операцию, которая, по мнению врачей, если продет успешно, то сделает жизнь ребенка более комфортной и безопасной.