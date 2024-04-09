Американская актриса и певица Пэрис Хилтон опубликовала в своих соцсетях новые семейные фотографии. 43-летняя знаменитость сфотографировалась вместе со своим супругом Картером Реумом и годовалым сыном Фениксом.

Многие подписчики несмотря на восхищение фотографией молодой мамы со своим сыном и мужем, выразили негодование, почему селебрити решила надеть на ребенка чудаковатую шапку.

По мнению некоторых комментаторов причина кроется в том, что многие пользователи раскритиковали внешность малыша Пэрис, когда она опубликовала его снимок без головного убора. Под фото разгорелась целая дискуссия по поводу вероятной болезни сына знаменитости. Ведь многие посчитали, что у мальчика очень большая и непропорциональная голова. Некоторые подписчики начали выдвигать различные диагнозы.

По информации источника, приближенного к звезде, Пэрис очень расстроила реакция общественности относительно внешности своего сына. Знаменитость даже ответила на рекомендации комментаторов показать мальчика специалисту. Актриса написала, что консультировалась с врачом по поводу нестандартной формы головы Феникса.