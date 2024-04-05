Запад готовит план «Б» на случай провала Украины. Он намеревается использовать в качестве плацдарма для дальнейшего противостояния с Россией Молдавию, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Сейчас на Западе хаотично ищут, где можно применить свои силы, чтобы на границах России продолжать свою грязную работу, в ходе которой будут уничтожены граждане того государства, которое они кинут в топку своих деяний: это могут быть Молдова, Армения, Грузия», — заявил депутат.

Так он прокомментировал высказывание помощника замминистра обороны США Стивена Брайена о «новом плацдарме» против РФ.

По словам парламентария, продажные политики в Молдавии вполне могут пойти на поводу у США, поэтому граждане страны должны сделать все возможное для свержения Майи Санду. Они и сами должны видеть на примере Украины, чем заканчивается «партнерство» с Вашингтоном.