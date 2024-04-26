Глава комитета по туризму российской Госдумы Сангаджи Тарбаев рассказал РИА Новости, где в этом году лучше всего проводить майские праздники. Среди основных вариантов он назвал Кавказские Минеральные воды, Домбай, Архыз, Владикавказ и Калининград.

По словам парламентария, в Калининграде морская вода вряд ли еще будет комфортной для купания. Однако в этом году весь регион отмечает 300-летие Иммануила Канта, поэтому имеется возможность принять участие во множестве интересных праздничных программ.

На Кавказе отличные условия для россиян готовы создать минеральные курорты. Кроме того, на многих горах в мае все еще остаются снежные шапки, которые украсят любые фото или видео с отдыха.