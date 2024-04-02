Депутат Госдумы Андрей Картаполов предположил, что Татарстан атаковали не дроны, а легкомоторный самолет, запущенный с территории Украины.

Он пояснил, что летательный аппарат на распространившемся по Сети видео больше похож на самолет, чем на дрон. Это бы объяснило, каким образом Киеву удалось провести атаку на такое большое расстояние – легкомоторные самолеты обладают куда больше дальностью полета.

Кроме того, они менее заметны для системы противовоздушной обороны, так как летят практически бесшумно и не изучают никаких сигналов.

Напомним, 2 апреля были нанесены удары по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. На данный момент известно о семи пострадавших, трое из которых получили легкие ранения и уже находятся дома.