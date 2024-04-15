Главное управление разведки МО Украины обвинило Вооруженные силы Российской Федерации в нанесении «имитационных ударов» по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа в эфире «Первого канала» назвал обвинения украинской стороны абсолютной ложью.

«Украинский режим повторяется. Нечто подобное мы слышали в 2022 году, что мы наносим удары по самим себе. Но это, конечно, абсолютная ложь», – заявил Карчаа.

По словам депутата, обстрелы ЗАЭС можно поставить в один ряд с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле», а также регулярными обстрелами Курска и Белгорода со стороны ВСУ. Ударами по инфраструктурным объектам и гражданскому населению киевский режим пытается посеять панику в обществе, чтобы попытаться расшатать ситуацию в России изнутри.