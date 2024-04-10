Штурм Харькова и его освобождение позволит обезопасить жителей Белгорода от постоянных обстрелов со стороны ВС Украины, а также даст возможность российской армии выйти на оперативный простор на левом берегу Днепра. Об этом в своем Телеграм-канале написал депутат Госдумы Андрей Гурулев.

«Штурмовать Харьков – дело очень непростое. Это большой город с метро, коммуникациями, так далее. А надо ли это? Город можно обойти и заблокировать», – заявил депутат.

По его словам, как будет выглядеть освобождение Харькова российской армией в действительности никто не знает, поскольку замысле командования ВС РФ хранится в тайне. Однако боевые действия всегда основаны на трезвом расчете и математике. Поэтому для минимизации потерь при штурме той или иной позиции необходимо в первую очередь нарастить средства огневого поражения позиций противника.