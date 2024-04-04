Заявление украинского президента Владимира Зеленского якобы о планах российской власти провести мобилизацию 300 тысяч военнослужащих к 1 июня 2024 года не соответствует действительности. Об этом в беседе с корреспондентом портала LIFE.RU заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев.

«Зеленский решил за нашего президента поработать, что ли? Кто он такой-то, это чучело?!», – прокомментировал высказывание украинского лидера депутат Гурулев.

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации не нуждаются в проведении дополнительных мероприятий по мобилизации военнослужащих, поскольку поток добровольцев в военкоматы позволяет формировать новые подразделения.

«Мы не нуждаемся ни в какой мобилизации, свободно набираем добровольцев в вооружённые силы», – резюмировал депутат Госдумы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля во время своего выступления пытался оправдать необходимость дополнительного набора в ряды ВСУ до полумиллиона военнообязанных мужчин якобы запланированной на лето новой волной мобилизации в России.