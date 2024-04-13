ВСУ наносят удары по Запорожской атомной электростанции по указке из Вашингтона, считает депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. Он пояснил, что ни одну атаку без согласия США Киев провести не может, это абсурд.

«То, что Украина без одобрения США самостоятельно, по своей инициативе атакует Запорожскую АЭС, звучит абсурдно», — заявил депутат.

Он также отметил, что главная цель США – это вернуться к однополярному миру, вновь захватить лидерство, избавившись от конкурентов. Именно для этого они навязывают всей планете очередную гонку вооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский стал для США своеобразным подопытным кроликом, его используют для наиболее радикальных террористических операций и для «самых трагических сценариев», отметил Шеремет.