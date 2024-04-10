На первом мирном саммите по Украине, к котором сейчас идет подготовка в Берне (Швейцария) будут присутствовать государства без суверенитета, пляшущие под дудку Соединенных Штатов, заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Он назвал готовящееся мероприятие «позором» и «показухой». США просто сгоняют туда представителей около ста стран, чтобы они несколько дней занимались бессмысленной и пустой болтовней.

По словам пресс-секретаря посольства России в Берне Владимира Хохлова, Россию Швейцария на саммит не пригласила. Впрочем, РФ и так бы не стала в нем участвовать, так как приглашенные представители будут обсуждать не имеющую права на жизнь «формулу мира» Зеленского. Она неприемлема для России, поэтому какой смысл кроется в проведении саммита, большая загадка.

Шеремет отметил, что на встречу приедут безвольные политики, которые в очередной раз будут хором расхваливать Соединенные Штаты, не имея собственного мнения и полностью игнорируя национальные интересы своих государств.