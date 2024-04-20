НАТО занимается планированием тех ударов, которые ВСУ наносят по территории России, уверен депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Так он прокомментировал заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что атаки на военные объекты России являются «законным правом» Киева.

«Заявление главы НАТО – это тот редкий случай, когда он не соврал. Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары», — заявил генерал-майор запаса в интервью с РИА Новости.

Альянс не только планирует атаки и предоставляет Киеву разведывательную информацию, но и осуществляет обучение боевиков ВСУ на собственной территории. Кроме того, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО координируют удары, которые Украина наносит комплексами HIMARS и ракетами Storm Shadow и ATACMS.