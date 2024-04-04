ША пытаются всеми силами оттянуть свое поражение на Украине, активно используя для этой цели Европу. Так депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал сообщения о тайной отправке в Киев военнослужащих Великобритании и Франции.

Он пояснил, что именно США во главе НАТО развязали этот конфликт. Однако они понимают, что терпят поражение, но допустить его не могут, так как провал отразиться на Демократической партии Соединенных Штатов и амбициях Джо Байдена стать президентом на второй срок.

США делают все, чтобы отсрочить это поражение, но при этом не хотят тратить собственные средства. Они давят на Европу, которая и без того тратит на оборону более 40 процентов бюджета. Такие расходы Евросоюз не нес никогда с момента своего создания.

Россия лишь наблюдает за происходящим, так как отлично понимает смысл действий США. Она готова в случае необходимости предпринять любые меры для своей защиты, заявил парламентарий.