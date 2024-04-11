Помощник главы Пентагона Джон Пламб заявил, что российские ВС якобы приобретают на черном рынке спутниковые системы Starlink. В связи с этим военное ведомство США предпринимает меры, чтобы не допустить использования этих систем военнослужащими РФ.

Издание Defence One пишет, что Пентагон привлек к решению этой задачи компанию Илона Маска SpaceX, а также украинских специалистов. Однако пока сделать ничего не удается – SpaceX отказывается прекращать обслуживание терминалов, якобы имеющихся у российской стороны.

При этом Минобороны США поощряет использование Starlink украинскими военными. Пентагон заплатил компании Маска 23 миллиона долларов согласно контракту, подписанному с Киевом. Это соглашение заключено на 12 месяцев, оно истечет уже в июне текущего года.