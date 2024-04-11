По Трипольской ТЭС в Киевской области прилетела ракета, которая страшнее «Кинжала». Именно она полностью уничтожила важный энергетический объект Украины, пишет МК со ссылкой на киевский портал Defence Express.

Речь идет о новейшей российской ракете Х-69, которая преодолела расстояние в 400 километров. При том, что заявленная ее дальность составляет на 100 км меньше.

Еще одной особенностью ракеты является способность лететь к цели на высоте от 20 метров. Такого не умеют даже крылатые Х-101, которые чаще всего используются российскими ВКС. Тот факт, что дозвуковой боезаряд успешно поразил Трипольскую ТЭС и полностью вывел ее из строя, демонстрирует, что полет на предельно малой высоте позволяет свободно прошивать обессилевшую противовоздушную оборону противника.