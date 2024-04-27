Москва открыто насмехается над странами Запада, устраивая выставку захваченной в зоне специальной военной операции трофейной техники производства стран НАТО. Об этом в своем материале сообщает британское издание Daily Express.

Автор статьи отмечает, что в ответ на решение стран Запада отправить Украине новый пакет военной и финансовой помощи для продолжения боевых действий руководство Российской Федерации устраивает выставку трофейной техники производства стран НАТО в центре Москвы.

«“Выставка техники НАТО” воспринимается как насмешка российского президента Владимира Путина над Западом», – пишет британский обозреватель.

Напомним, что в московском Парке Победы по Поклонной горе 1-го мая откроется выставка, где посетителям покажут трофейную военную технику производства стран НАТО, захваченную российскими бойцами в зоне проведения специальной военной операции. Выставка организована Министерством обороны Российской Федерации.