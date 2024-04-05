Певица Дарья Ставрович, ранее объявившая об уходе из группы «СЛОТ», приняла решение распустить и собственный сольный проект под названием «Нуки».

Она пояснила, что «турбулентность», из-за которой она покинула «СЛОТ», добралась и до сольного проекта.

«И дальше я буду продолжать движение без Никиты [Муравьёва] и Сережи [Сергей ID Боголюбский]. Благодарю парней за музыку, которую мы создавали вместе, это было действительно прекрасно!», – сообщила Ставрович.

Также она отметила, что продолжит музыкальную карьеру, но пока неизвестно, будут ли организовываться новые концерты.

Ранее в группе «СЛОТ» заявили, что потеря Ставрович – это «новость катастрофического характера. Сама Дарья сообщила, что всеми силами пыталась сохранить группу в первозданном ее виде, но «все меняется».