Известный российский актер Данила Козловский признался Алле Пугачевой в любви во время своего моноспектакля «Frank», проходящего в Германии. Артист напомнил своим зрителям, что 15 апреля у Аллы Борисовны день рождения и исполнил ее хит – «Любовь, похожая на сон».
«Алла Борисовна, с днем рождения вас!» – сказал Данила со сцены.
Актер подчеркнул, что в свое время Примадонна помогла ему в создании фильма «Чернобыль». По словам Козловского, в ленте много присутствия Аллы Пугачевой. В фильме звучат песни певицы, в кадр попадают плакаты с ее изображением, а герои картины мечтают побывать на ее концерте.
Ранее артист рассказывал, что Алла Пугачева была одной из первых, кому Козловский показал свой фильм «Чернобыль».
«Я даже не мог мечтать, что она придет на съемки и поразит всех нас своей скромностью и существованием в кадре. Что когда-то Алла Борисовна исполнит “Мы в этой жизни только гости” для нашего фильма», – рассказал Козловский в своем интервью в 2021 году.