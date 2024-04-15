Известный российский актер Данила Козловский признался Алле Пугачевой в любви во время своего моноспектакля «Frank», проходящего в Германии. Артист напомнил своим зрителям, что 15 апреля у Аллы Борисовны день рождения и исполнил ее хит – «Любовь, похожая на сон».

«Алла Борисовна, с днем рождения вас!» – сказал Данила со сцены.

Актер подчеркнул, что в свое время Примадонна помогла ему в создании фильма «Чернобыль». По словам Козловского, в ленте много присутствия Аллы Пугачевой. В фильме звучат песни певицы, в кадр попадают плакаты с ее изображением, а герои картины мечтают побывать на ее концерте.

Ранее артист рассказывал, что Алла Пугачева была одной из первых, кому Козловский показал свой фильм «Чернобыль».