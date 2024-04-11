Российская армия занимается подготовкой к крупной наступательной операции по всей линии фронта, основные задачи которой будут заключатся в освобождении Херсона и Запорожья, а также создания санитарной зону вокруг российских регионов. Об этом в беседе с корреспондентом портала NEWS.RU заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Задач на 2024-й много, в частности на лето и оставшуюся часть весны. Вполне вероятно, начнем крупную операцию. Я так понимаю, в санитарную зону входят не только закрепленные в Конституции Херсон, Запорожье, ДНР и ЛНР. Может, и Одесса, Харьков и Николаев», – заявил эксперт.

По его словам, Воздушно-космические силы Российской Федерации начали наносить планомерные удары по критической инфраструктуре противника с целью лишить его способности производить и ремонтировать военную технику. При этом эксперт предполагает, что ВКС РФ продолжат громить энергетическую инфраструктуру противника, чтобы начать крупное наступление на Херсон, Запорожье, Николаев, Одессу и Харьков.