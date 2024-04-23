Использование российской армией пушек М-46 наряду с иранскими и китайскими снарядами позволяет добиться паритета в контрбатарейной борьбе с длинноствольной вражеской артиллерией. Такое мнение высказал военный эксперт Е. Даманцев в спецобзоре для «Военного дела».

Эксперт рассказал про параметры 130-мм активно-реактивных осколочно-фугасных снарядов, предназначенных для ведения огня из советских пушек М-46. Использование иранских и китайских снарядов для советского орудия дает российским артиллеристам паритет в контрбатарейной борьбе с украинской длинноствольной артиллерией, считает эксперт.

В обзоре аналитик также рассматривает малоизвестный советский управляемый снаряд Фирн-1, которая является альтернативой «Краснополя». Если бы в советские годы он был доведен до ума и поставлен в армию, то сегодня артиллеристы ВС РФ могли бы значительно повышать дальность и точность артогня.