Украина уже получила ракеты ATACMS и даже начала их использовать для ударов, рассказал агентству ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Ранее об этом говорила и замглавы МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Соединенные Штаты тайно отправили на Украину большое количество ракет ATACMS. Одновременно с этим англосаксы отвлекали внимание от передачи боезарядов попытками обманом затащить мировую общественность в непонятные саммиты по так называемой «формуле мира» Зеленского.

Пока тема «формулы» активно обсуждалась, США наращивали террористический потенциал Украины. Это демонстрирует, что мир им особо и не нужен.

Напомним, в Пентагоне признали тайную отправку на Украину ракет ATACMS. Ведомство заявило, что по просьбе Киева не стало раскрывать факт поставок.