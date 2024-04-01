Британское издание Daily Maily опубликовало материал, в котором приводится мнение экспертов, касаемо состояния российской экономики после многочисленных западных санкций. Как отмечается в издании, несмотря на все попытки Запада нанести ущерб экономике страны, она демонстрирует стабильный рост. Москва сумела наладить отношения с новыми партнерами, что привело к положительной динамике.

Эксперты отмечают, что все санкционные действия, включающие в себя исключения банков из платежных систем, прекращение торговли с большинством европейских стран и даже заморозка активов, не дали ожидаемого коллективным Западом результата. Все вышеперечисленные действия, по словам специалистов, наоборот помогли Российской Федерации укрепить международные отношения с другими странами, в особенности с Китаем и Ираном.

Как отмечает специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм, Европа «выстрелила себе в ногу», так как своими действиями сделала Россию независимой от западного контроля.