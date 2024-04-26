Несколько неизвестных туристов решили сделать эффектный снимок в песчаных дюнах Намибии нагишом. Однако их поступок привел к общенациональному скандалу. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail.

В социальных сетях начали распространяться фотографии двух абсолютно голых мужчин, которые лежат на одной из дюн пустыни Соссусфлей в Намибии. Пустыня является главной достопримечательностью южноафриканской страны и многие туристы, а также коренные жители страны посчитали такое поведение мужчин неприемлемым.

После общественного резонанса власти Намибии также выступили с заявлением о необходимости соблюдения норм приличия в общественных местах, особенно со стороны иностранных туристов. По словам местных чиновников, нельзя допустить ситуацию, когда Намибию будут считать страной, в которой все позволено. Мужчин отыскать не удалось, поскольку они уже успели уехать из страны.