Расположенная в Мытищах (Подмосковье) дача Иосифа Сталина с подземным бункером, которая уже давно пришла в упадок, была выкуплена фондом, имеющим связь с бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. Соответствующую информацию передает РБК.

Усадьба Сталина «Липки-Алексеевское» была приобретена закрытым инвестиционным фондом «Стратегическое развитие». Согласно выписке ЕГРН, владелец сменился 8 апреля. Данным фондом управляет УК «Терра ассет менеджмент», собственником УК является Роман Баталов. Этот же человек является одним из членов совета директоров АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» и «Племзавод им. В.И. Чапаева». По имеющейся информации, Баталов является супругом дочери экс-губернатора Краснодарского края Ткачева.

Дача Сталина была выставлена на торги еще в сентябре 2023 года за 403.49 млн. рублей. Лот состоял из главного дома, хозпостройки и арендованного участка земли, площадью 38.4 га. В ходе аукциона право выкупа получила краснодарская фирма «Консалтинг и право», собственником которой числится Елизавета Миронова. Теперь же, у дачи Сталина появился новый владелец.