Китайское издание CNR сообщает, что в РФ начато массовое производство ФАБ-3000, представляющих «супербомбы», несущие колоссальную угрозу для противника. Отмечается, что современные ФАБ-3000 оснащены специальным устройством наведения. Таким образом, разрушительная мощь данной авиационной бомбы точно поражает заданную цель.

«Снаряд по всем параметрам оправдал свое прозвище “супербомба”», – отмечается в материале CNR.

Украина не имеет систем противовоздушной обороны, способных перехватить ФАБ-3000. Поэтому у ВСУ нет возможности противостоять такому мощному оружию. Автор данного материала также пишет, что российские «супербомбы» в скором времени станут фатальной угрозой для противника. Для украинской армии настанет «судный день», так как ФАБ-3000 в значительной мере повлияет на дальнейший ход специальной военной операции.

Напомним, в феврале текущего года ВПК России поставил на массовый поток производство ФАБ-3000.