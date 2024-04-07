ВСУ сейчас нужно как можно скорее отходить на более защищенные территории и выстраивать оборону, сообщило американское издание CNN.

Автор публикации Екатерина Степаненко, представляющая американский Институт изучения военных конфликтов (ISW), заявила, что Россия сейчас прочно удерживает инициативу в своих руках. ВС РФ идут вперед и «прощупывают» оборону противника на предмет уязвимых мест. ВСУ же бездарно растрачивают дефицитные артиллерийские боеприпасы, пытаясь удержать территории, которые так или иначе придется оставлять.

Киеву нужно срочно принимать решение об отступлении и оставлении части территорий, чтобы оборудовать фортификации в более защищенных районах. Также стоит задуматься, на каком направлении РФ планирует нанести решающий удар.