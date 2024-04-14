Родители подростка, совершившего массовое убийство в школе города Оксфорд, были приговорены к тюремному заключению решением суда округа Окленд, расположенного в штате Мичиган. Об этом в своем материале сообщает телеканал CNN.

Данный прецендент является первым в истории американского правосудия, когда родителей осудили за преступление, совершенное их несовершеннолетним ребенком. Суд округа Окленд вынес обвинительный приговор в отношении Дженнифер и Джеймса Крамбли, который предусматривает отбывание тюремного заключения сроком от 10 до 15 лет.

Несовершеннолетний Итан Крамбли пришел в школу с полуавтоматическим пистолетом SIG Sauer, полученным в качестве рождественского подарка от своих родителей, и открыл огонь по ученикам и сотрудникам учебного заведения. В результате стрельбы погибло четыре подростка, еще шесть школьников и один учитель получили ранения различной степени тяжести. Итан успел совершить от 15 до 20 выстрелов прежде, чем его задержали сотрудники полиции.