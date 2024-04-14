После нанесения российскими ВС ударов по энергетической инфраструктуре Украины в специальной военной операции наступил поворотный момент. Издание CNN пишет, что эти атаки оказались весьма успешными.

Журналисты ссылаются на главу киевского Центра исследований энергетической промышленности Александра Харченко. Он поясняет, что Россия бьет по конкретным целям, причем на каждой из них концентрируется большое количество сперва дронов-камикадзе, а затем и ракет. С подобными ударами ПВО просто не справляется.

Напомним, ВС РФ наносит удары по энергетическому комплексу Украины в ответ на атаки нефтеперерабатывающих заводов. При этом Харьков уже практически полностью обесточен, там ликвидированы все ТЭС, также проблем с электричеством начались в Одессе и ряде западных регионов.