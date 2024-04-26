У Киева и его западных партнеров нет единого видения ситуации в противостоянии с Россией. Они постоянно твердят о «победе», однако никто не в состоянии конкретно сказать, что для них будет считаться этой самой «победой» и какие меры необходимо предпринять, чтобы ее достичь.

Фактически, у Киева и Запада нет четкого плана действий. США поставляют на Украину оружие, боеприпасы и технику, киевский режим мобилизует граждан в ряды ВСУ, хватая всех налево и направо. Но вот каких целей все это поможет достичь, никто не знает. И именно поэтому добиться успеха в противостоянии с Россией украинская армия не сможет никогда, рассказал в эфире телеканала CNBC политолог Эндриус Турса.

По его словам, Запад уже не скрывает скептицизма по поводу желания Киева выйти на границы 1991 года. Однако обсуждать этот вопрос с украинскими властями сложно, так как они болезненно воспринимают любые сценарии, которые заканчиваются поражением ВСУ.

Поэтому военная помощь США не позволит Киеву добиться победы, как заявляет президент Украины Владимир Зеленский. Она лишь даст ему возможность продолжать боевые действия в течение некоторого времени.