Что делать если кузов авто зацвёл?

Зацветание кузова автомобиля – это не только неприятное изменение внешнего вида, но и сигнал о начале коррозийных процессов, которые могут значительно ухудшить состояние металла. Если вы заметили на вашем авто пятна ржавчины или начальные стадии коррозии, важно немедленно принять меры для их устранения.

Вот шаги, которые помогут сохранить кузов вашего автомобиля в отличном состоянии:

Шаг 1: Оценка повреждений

Первое, что нужно сделать – это тщательно осмотреть кузов на предмет ржавчины, сколов и трещин в краске. Это позволит оценить масштаб проблемы и определить, нужна ли профессиональная помощь или вы можете справиться самостоятельно.

Шаг 2: Чистка поверхности

Перед началом любых работ по удалению ржавчины, поверхность должна быть чистой и сухой. Мойте автомобиль с использованием автошампуня, обращая особое внимание на пораженные участки. Это удалит грязь, соль и другие элементы, которые могут усугубить коррозию.

Шаг 3: Удаление ржавчины

Для маленьких пятен ржавчины (рыжиков) можно использовать профессиональное средство Удалитель ржавчины КППС Classic, чтобы аккуратно удалить все следы коррозии. Если повреждения более серьёзные, рекомендуется применять такие специализированные химические средства, которые не только удаляют ржавчину, но и предотвращают её повторное появление. Например, Удалитель ржавчины КППС Original. Данный препарат является профессиональным, он прост в применении и имеет специализированный состав, который способствует трансформации продуктов коррозии в защитную плёнку.

Шаг 4: Грунтование и покраска

После удаления ржавчины обработанные участки необходимо покрыть грунтовкой, которая защитит металл от новых повреждений. Затем можно провести локальную покраску кузова. Важно точно подобрать цвет, чтобы он соответствовал оригинальному оттенку автомобиля.

Шаг 5: Защитное покрытие

После покраски и полной сушки краски рекомендуется нанести на кузов защитное восковое или полимерное покрытие. Это создаст дополнительный барьер против воздействия влаги и соли, особенно в зимний период.

Шаг 6: Регулярный осмотр

Даже после ремонта, регулярно осматривайте обработанные участки, чтобы вовремя заметить признаки новой коррозии. Раннее обнаружение поможет избежать повторных и более серьёзных повреждений.

Процесс борьбы с коррозией может быть трудоёмким, но своевременное вмешательство позволит сохранить кузов автомобиля в хорошем состоянии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.