Социологической группой «Рейтинг» по запросу центра анализа и социальных исследований Международного республиканского института был произведен опрос жителей Украины, касаемо удовлетворенности работой украинского правительства. Отмечается, что 75% опрошенных граждан Украины не одобряют работу Верховной Рады. Из этого числа, 40% полностью не одобряют, а 37% – скорее не одобряют.

Среди опрошенных украинцев только 3% полностью удовлетворены действиями парламента страны. 16% респондентов выбрали пункт «скорее одобряют», а вот 5% – не смогли определиться с ответом.

В соответствии с полученными данными, эксперты сделали вывод, что уровень удовлетворенности действиями украинского правительства значительно снизился среди украинского населения.

Отмечается, что опрос проводился в конце февраля 2024 года методом телефонного обзвона. В опросе приняло участие 2 тысячи украинских граждан, достигших возраста старше 18 лет.