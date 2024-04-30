Дочь депутата Днепропетровского областного совета восьмого созыва от партии «Слуга Народа» Дины Мифтахутдиновой, чемпионка Украины по академической гребле Алсу Алейникова обложила своих соотечественников матом и угрожала им ракетными обстрелами со стороны ВС РФ. Соответствующий пост украинская спортсменка опубликовала на своей страничке в социальной сети.

«Вы конченые, вам от России еще так прилетит …, такой … дадут, что вы еще очухаетесь, вы будете рылом своим вот тут дерьмо подметать», – заявила украинская чемпионка.

По ее словам, украинская армия в итоге проиграет в конфликте Вооруженным силам Российской Федерации. При этом она отметила, что в этом время она будет «ходить по магазинам в Дубае и чудно себя чувствовать», в то время как ее соотечественники будут «прятаться в подвалах, представляя из себя пустое место».