Экс-посол Украины в Евросоюзе Андрей Веселовский дал большое интервью киевскому изданию NV, в котором упомянул и события в зоне проведения специальной военной операции. Он заявил, что прорыв фронта российскими ВС практически неизбежен.

Летом Россия обязательно пойдет на прорыв фронта, а для ее сдерживания ВСУ нужно как минимум несколько новых бригад. Но чтобы создать их, требуется настоящее чудо, приводит слова Веселовского РИА Новости.

«Россия сейчас соберет все силы и начнет со всех сторон давить на нас», – заявил дипломат.

Также он отметил, что ВСУ остается только отстреливаться теми видами оружия, которые остались в их распоряжении. Ничего другого Запад уже не дает. Если он протянет время до лета и Киев проиграет «гонку со временем», прорыв обороны по всему фронту станет свершившимся фактом.