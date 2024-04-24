Соведущие шоу ТНТ «Это нормально?» Ольга Бузова и Дмитрий Дибров и без скандальных откровений гостей способны создать острый контент.

В свежем выпуске они так бессовестно флиртовали, что фанаты заволновались. Если Бузова свободна, то Диброва дома ждет жена Полина. Хейтеры посоветовали ей держать руку на пульсе, ведь безобидный флирт может легко перерасти в роман.

В свежем выпуске ведущие согласились на проверку при помощи полиграфа. Бузова спросила, как Дибров к ней относится. Тот ответил, что ему нравится их совместная работа, особенно, когда он смотрит «на заднюю часть этой работы».

На вопрос о готовности «удовлетворить» Бузову Дибров ответил без раздумий утвердительно. В ответ он спросил, когда у Бузовой последний раз был секс. На это Ольга призналась, что у нее с 2021 года не было интимных отношений.