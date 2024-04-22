Желание славы затмило здравый смысл и простые правила безопасности, поэтому ликвидация российского предателя Максима Кузьминова в Испании стала возможной. Об этом в беседе с корреспондентом издания «BBC Украина» заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги, и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить: “Ты знаешь, кто я?”», – заявил Буданов.

По его словам, российский летчик-перебежчик вел слишком открытый образ жизни в Испании. Предатель посещал русскоязычные заведения и даже пригласил одну из своих бывших возлюбленных из Россию в Испанию. Однако руководитель ГУР МО Украины отметил, что в ликвидации российского пилота есть и вина его ведомства, поскольку за ним никто не присматривал, посчитав его «взрослым и ответственным человеком».