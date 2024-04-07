Руководитель Главного управления разведки при Генштабе ВСУ Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который неоднократно грозил разрушить Крымский мост, признал, что сделать это невозможно.

В ходе интервью с Будановым журналист ARD задал ему вопрос, почему несмотря на множество угроз Крымский мост до сих пор цел и нормально функционирует. На это глава ГУР ответил, что сооружение надежно защищено и поэтому разрушить его практически невозможно.

«Но все работают над этой проблемой», – заявил Буданов.

Напомним, Киев дважды устраивал теракты на Крымском мосту – 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го. Оба раза повреждения были незначительными, их устранили. Но на мосту погибли гражданские.