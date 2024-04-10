69-летний голливудский актер Брюс Уиллис страдает тяжелой формой деменции. После сообщения его семьей о страшном диагнозе, звезда боевиков 90-х годов больше не появлялся ни на одном мероприятии. Да и на публику больше не выходил. Однако на днях фотографам удалось запечатлеть в Калифорнии. Соответствующие снимки опубликовало издание The Mirror.

Брюс Уиллис сидел на пассажирском сидении автомобиля, за рулем которого находился его ассистент. Автомобиль был замечен в районе Шерман-Окс в Калифорнии. Актер был одет в красную футболку и темно-синий джемпер. Он внимательно смотрел в окно и выглядел вполне обычным человеком.

Читатели издания отметили, что им невероятно жаль «крепкого орешка», который просто угасает на глазах.

«Душераздирающе то, что с ним происходит», – подчеркнул один из комментаторов.

Осенью 2023 года стало известно, что Брюс Уиллис завершил свою актерскую карьеру в связи с проблемами со здоровьем. Семья артиста сообщила, что ему был поставлен диагноз прогрессирующей лобно-височной деменции.