Популярная американская певица Бритни Спирс заявила о несправедливом завершении судебного разбирательства дела об опеке, в котором ответчиком был ее собственный отец. Об этом знаменитость написала на своей страничке в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежащая экстремисткой компании Meta, запрещенной в России).

«Моя семья травмировала меня! Правосудия нет и не предвидится!», – написала Бритни Спирс на своей страничке в социальной сети.

По ее словам, в ходе переживаний, вызванных судебных процессом, у знаменитости появились неврологические проблемы в области спины. Поэтому певица вынуждена прибегать к процедуре акупунктуры каждый день. Спирс отметила, что однажды из-за острой боли в спине ей пришлось ползти к двери собственного дома.

42-летняя поп-звезда продолжает подвергать резкой критике своих родных в социальных сетях, однако отказывается от личных встреч. При этом певица заявила, что хотела бы посетить родной дом, где прошли ее детские годы, но ее семья отобрала его у нее.