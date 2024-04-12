ВСУ предприняли очередную попытку высадить свой десант на левобережье Херсонской области. Российские бойцы уничтожили украинскую ДРГ – один ВСУшник был взят в плен, остальные были ликвидированы. Показания военнопленного украинца подтвердили уже ранее известную информацию, что подобного рода «вылазки» украинского спецназа не проходят без прямого участия британских координаторов.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, российскими военнослужащими была пресечена попытка высадки группы украинских спецназовцев на Тендровской косе в Херсонской области. Практически все диверсанты были ликвидированы российскими бойцами. Оставшийся в живых, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций Евгений Горин был взят в плен.

Во время допроса Горин рассказал, что вся спецоперация была спланирована британцами, однако по итогу все пошло не по плану. Украинский военный предполагает, что британские спецслужбы предоставили его группе неактуальную информацию, либо их «целенаправленно ввели в заблуждение».