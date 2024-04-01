Пока передача американских истребителей F-16 продолжает оставаться для киевского режима мечтой, украинские пилоты проходят обучение на военных базах четырех стран. Управлять истребителями украинских летчиков учат британские, датские, американские и французские инструкторы.

Офпред ВВС ВСУ И. Евлаш подтвердил, что на натовских полигонах проходят обучение несколько групп украинских пилотов. Датские и американские инструкторы обучают самых «передовых» пилотов ВСУ, которым уже доверено управление F-16. Во Франции проходят обучение пилоты среднего уровня подготовки – там им доверили полеты на легких самолетах. На полигонах в Британии украинские летчики проходят начальный этап обучения, который включает подготовку на земле, а также освоение специальных терминов военного английского.

Киев рассчитывает получить первые F-16 летом. Пока Запад не отправил ни одного истребителя, зато организовал на натовских полигонах обучение украинских летчиков. Ранее генсек НАТО Й. Столтенберг предупредил Киев, чтобы он не делал большую ставку на F-16. Истребители усилят боевые возможности украинской армии, но кардинально не изменят ситуацию на фронте, говорил Столтенберг.