Британский турист оказался в сложной ситуации. Он приехал на тайский остров Самуи, но отеля, в котором год назад забронировал номер, не нашел. Турист долго бродил по улицам в попытке отыскать несуществующий отель, но в итоге был вынужден заплатить за новый номер, чтобы не остаться ночевать на улице.

30-летний британец Г. Парк начал планировать отпуск в Таиланде еще год назад. Он выбрал и забронировал на Booking номер в понравившемся отеле. За проживание отдал 7000 фунтов стерлингов (больше 800 тыс. руб.). Но оказавшись на острове, выбранного отеля не нашел.

Британец связался со службой поддержки, но она оперативно решить его проблему не смогла. Единственный совет, который получил турист, – выбрать другой отель и переночевать в нем. Британцу пришлось отдать за несколько ночей еще 3000 фунтов стерлингов.

В итоге измученный и расстроенный он вернулся домой. Компенсировать сорванный отпуск британцу никто не стал. Зато выплатили часть денег за бронь в несуществующем отеле, а также компенсировали проживание в новой гостинице.