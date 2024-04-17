Под Богдановкой у Часова Яра утонул подбитый российскими бойцам танк ВСУ. Видеозапись этого эпизода опубликовал журналист RT Мурад Газдиев.

Боевая машина была уничтожена точным попаданием противотанковой управляемой ракеты. При этом боезаряд попал в кормовую часть танка, из-за чего он начал скатываться назад и погрузился в водоем.

Боевики ВСУ поняли, что им грозит и поэтому быстро выпрыгивали из танка прямо на ходу. В противном случае они вполне могли уйти под воду вместе с многотонной машиной.

Ударом ПТУР украинский танк уничтожили военнослужащие 200-й отдельной гвардейской бригады ЛенВО, отметил корреспондент.

В ночь на 17 апреля ВС РФ поразили военную инфраструктуру ВСУ в Харькове, а утром уничтожили командный пункт противника в Чернигове, нанеся «ювелирный» удар по гостинице «Профсоюзная» в центре города.